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На трассе в Ростовской области перевернулась «Лада», погиб водитель

На трассе в Ростовской области перевернулась «Лада», погиб водитель
В Ростовской области на трассе Матвеев Курган – Успенская перевернулась «Лада Приора». В результате аварии погиб водитель.

ДТП произошло 2 октября около 15 часов на 16-м километре автодороги. По предварительным данным, 37-летний водитель легковушки не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
- В результате ДТП водитель погиб на месте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

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