На трассе в Ростовской области перевернулась «Лада», погиб водитель



В Ростовской области на трассе Матвеев Курган – Успенская перевернулась «Лада Приора». В результате аварии погиб водитель.



ДТП произошло 2 октября около 15 часов на 16-м километре автодороги. По предварительным данным, 37-летний водитель легковушки не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

- В результате ДТП водитель погиб на месте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.



Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.