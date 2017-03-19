На трассе в Ростовской области пьяный водитель перевернулся на «Лада-гранте»





В Ростовской области на трассе Мальчевская – Колодези в Миллеровском районе перевернулась «Лада-гранта».



По предварительным данным, 53-летний водитель легковушки превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. ДТП произошло 20 марта около 12 часов.

- Спасатели деблокировали водителя и передали его работникам скорой помощи, - рассказали в ДПЧС Ростовской области.



Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Предположительно, мужчина был пьян. На него составлен административный протокол за отказ от медосвидетельствования.



Работавшие на месте происшествия спасатели ликвидировали последствия аварии.