На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: трое пострадали





В Ростовской области на трассе Новочеркасск – Багаевская перевернулась «Хонда Цивик».



Авария произошла ночью 23 декабря. По предварительным данным, водитель иномарки двигался в направлении станицы Заплавской. На выезде из Новочеркасска он на большой скорости не справился с управлением. Машину занесло, выбросило с дороги в кювет, в результате чего легковушка опрокинулась на крышу, сообщает DonDay Новочеркасск.



В аварии пострадали трое молодых людей, которые в момент происшествия находились в автомобиле. Прибывшие медики доставили их в больницу.