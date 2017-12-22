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На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: трое пострадали

На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: трое пострадали

В Ростовской области на трассе Новочеркасск – Багаевская перевернулась «Хонда Цивик».

Авария произошла ночью 23 декабря. По предварительным данным, водитель иномарки двигался в направлении станицы Заплавской. На выезде из Новочеркасска он на большой скорости не справился с управлением. Машину занесло, выбросило с дороги в кювет, в результате чего легковушка опрокинулась на крышу, сообщает DonDay Новочеркасск.

В аварии пострадали трое молодых людей, которые в момент происшествия находились в автомобиле. Прибывшие медики доставили их в больницу.

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