На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: погиб водитель



В Ростовской области в ДТП на трассе Матвеев Курган – Екатериновка погиб водитель иномарки.



Авария произошла рано утром 1 октября. По предварительной информации, водитель «Фольксваген Гольф» не справился с управлением, в результате чего легковушка перевернулась.

- В результате ДТП водитель автомобиля скончался, 23-летний пассажир с травмами доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сейчас полицейские по данному факту проводят проверку, уточняются все обстоятельства аварии.