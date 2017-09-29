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На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: погиб водитель

На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: погиб водитель
В Ростовской области в ДТП на трассе Матвеев Курган – Екатериновка погиб водитель иномарки.

Авария произошла рано утром 1 октября. По предварительной информации, водитель «Фольксваген Гольф» не справился с управлением, в результате чего легковушка перевернулась.
- В результате ДТП водитель автомобиля скончался, 23-летний пассажир с травмами доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сейчас полицейские по данному факту проводят проверку, уточняются все обстоятельства аварии.

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