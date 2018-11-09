На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: двое пострадали



На трассе в Ростовской области перевернулась легковушка. Авария случилась вечером 13 ноября на автодороге Сальск – Городовиковск.



По предварительным данным, 22-летний молодой человек за рулем «Мерседеса» не справился с управлением и вылетел с трассы. Затем иномарка перевернулась.



- В результате происшествия 68-летняя и 45-летний пассажиры машины с травмами были доставлены в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.