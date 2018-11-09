Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: двое пострадали

На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: двое пострадали
На трассе в Ростовской области перевернулась легковушка. Авария случилась вечером 13 ноября на автодороге Сальск – Городовиковск.

По предварительным данным, 22-летний молодой человек за рулем «Мерседеса» не справился с управлением и вылетел с трассы. Затем иномарка перевернулась.

- В результате происшествия 68-летняя и 45-летний пассажиры машины с травмами были доставлены в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.