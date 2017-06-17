На трассе в Ростовской области лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик, двое погибли





В Ростовской области в аварии с участием грузовика погибли два человека, ещё один госпитализирован.



ДТП произошло на трассе Ростов-на-Дону – Ставрополь в Егорлыкском районе около 22 часов 18 июня. 26-летний водитель «Хонда Цивик», по предварительным данным не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в ехавший на встречу грузовик «Рено».

- В результате аварии на месте происшествия погибли 26-летний и 33-летний пассажиры легковушки, водитель «Хонды» в тяжёлом состоянии госпитализирован, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – 52-летний водитель грузовика не пострадал.



По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



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