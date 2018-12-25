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На трассе в Ростовской области КамАЗ задавил дорожного рабочего: видео

На трассе в Ростовской области КамАЗ задавил дорожного рабочего: видео
В донском регионе произошло массовое ДТП с погибшим. Инцидент произошёл 27 декабря на трассе М-4 «Дон» в районе мотеля «Журавли» около 15 часов.

В левом крайнем ряду двигался грузовик «Даф» под управлением 56-летнего водителя. Он наехал на стоящий впереди «Форд Транзит». От удара машина отлетела и врезалась в «КамАЗ». Большегруз был автомобилем дорожной службы, которая проводила проводила работы на трассе.

После того, как в него врезался «Форд», грузовик покатился и задавил рабочего. В результате 46-летний мужчина скончался на месте.

- В настоящее время работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В районе аварии образовался затор в обе стороны движения. Автомобили едут не быстрее семи километров в час. Сотрудники ГИБДД пытаются убрать смятые автомобили с дороги, чтобы люди могли проехать.

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