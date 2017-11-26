На трассе в Ростовской области КамАЗ столкнулся с иномаркой: пострадали четыре человека





В Ростовской области на трассе Ростов-Ставрополь в Егорлыкском районе в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей.



ДТП произошло около трёх часов ночи 28 ноября на 97-м километре автодороги. По предварительным данным, 32-летний водитель КамАЗа, совершая разворот в неположенном месте, нарушил Правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле Круз».

- В Результате ДТП пострадали 34-летний водитель и пассажиры иномарки: мужчина с женщиной и двое несовершеннолетних детей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Все пострадавшие госпитализированы. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.