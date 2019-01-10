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На трассе в Ростовской области из-за непогоды произошло несколько массовых ДТП

На трассе в Ростовской области из-за непогоды произошло несколько массовых ДТП
Более десятка автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В течение дня 12 января на федеральной трассе в Миллеровском районе в разное время столкнулись порядка 12 машин. В результате происшествий двое были госпитализированы с травмами в больницы.

В связи с массовыми авариями на место ЧП прибыли спасатели, которые организовали там пункт обогрева и помогли разгрузить заторы. Полностью восстановить движение удалось к 14 часам.

Областная Госавтоинспекция убедительно просит не выезжать на далекие расстояния в период неблагоприятных метеоусловий. Всем автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, а также дистанцию с другими машинами.

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