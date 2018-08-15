На трассе в Ростовской области иномарка врезалась в автобус с пассажирами



В Ростовской области на 15-м километре дороги Новочеркасск – Багаевская произошло ДТП с автобусом. Авария случилась в начале девятого утра 17 августа.



По предварительным данным, 48-летняя женщина за рулём «Форда Фьюжн» выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом «Хендай Каунти». В момент ДТП в маршрутке ехали около 20 пассажиров. Автобус следовал по маршруту Азовский рынок – посёлок Донской.

- В результате происшествия травмы получила водитель «Форда», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – 42-летний водитель автобуса, а также пассажиры не пострадали. По факту происшествия проводится проверка.







Пострадавшая женщина госпитализирована. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.



