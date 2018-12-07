Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе в Ростовской области иномарка сбила пешехода

На трассе в Ростовской области иномарка сбила пешехода
В Неклиновском районе водитель иномарки сбил пешехода. Инцидент произошёл около 18 часов 9 декабря.

«Киа Спортейдж» под управлением 47-летнего мужчины двигалась по трассе Ростов — Таганрог. В это время 43-летний пешеход решил перебежать дорогу в неустановленном месте. Водитель иномарки не успел вовремя отреагировать и сбил мужчину.

- Пострадавший с травмами был доставлен в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.