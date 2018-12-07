На трассе в Ростовской области иномарка сбила пешехода



В Неклиновском районе водитель иномарки сбил пешехода. Инцидент произошёл около 18 часов 9 декабря.



«Киа Спортейдж» под управлением 47-летнего мужчины двигалась по трассе Ростов — Таганрог. В это время 43-летний пешеход решил перебежать дорогу в неустановленном месте. Водитель иномарки не успел вовремя отреагировать и сбил мужчину.



- Пострадавший с травмами был доставлен в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Сейчас по факту происшествия проводится проверка.