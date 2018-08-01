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На трассе в Ростовской области «ГАЗель» протаранила два столба

На трассе в Ростовской области «ГАЗель» протаранила два столба
В Ростовской области в Неклиновском районе груженая метаном «ГАЗель» врезалась в два столба. Происшествие случилось в районе хутора Пятихатки 2 августа около 17 часов.

По предварительной информации, водитель машины не смог справится с управлением из-за лопнувшего колеса. В результате машина протаранила два столба.

– Автомобиль был сильно перегружен, поэтому колесо и лопнуло. К счастью, на водителе не царапины, – сообщил один из очевидцев.

Водитель грузовика не пострадал и отказался от медицинской помощи. Машина получила серьезные повреждения. Отмечается, что в багажнике авто находился метал, но это не привело к серьезным последствиям.

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