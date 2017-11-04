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На трассе Таганрог - Покровское в столкновении «ГАЗели» с «Фольксвагеном» погиб водитель иномарки

На трассе Таганрог - Покровское в столкновении «ГАЗели» с «Фольксвагеном» погиб водитель иномарки
На трассе Таганрог - Покровское в столкновении «ГАЗели» и «Фольксвагена» погиб водитель иномарки. Смертельное ДТП случилось 6 ноября около 5.30 утра в Неклиновском районе.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 32-летний водитель «Фольксвагена Гольф» столкнулся с «ГАЗелью». В результате аварии мужчина, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку. Назначен ряд экспертиз.

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