На трассе Таганрог - Покровское в столкновении «ГАЗели» с «Фольксвагеном» погиб водитель иномарки
На трассе Таганрог - Покровское в столкновении «ГАЗели» и «Фольксвагена» погиб водитель иномарки. Смертельное ДТП случилось 6 ноября около 5.30 утра в Неклиновском районе.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 32-летний водитель «Фольксвагена Гольф» столкнулся с «ГАЗелью». В результате аварии мужчина, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку. Назначен ряд экспертиз.