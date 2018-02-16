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На трассе Ростов - Волгодонск ВАЗ столкнулся с маршруткой: погибли два человека

На трассе Ростов - Волгодонск ВАЗ столкнулся с маршруткой: погибли два человека

В Ростовской области в аварии с участием маршрутки погибли два человека.

ДТП произошло на трассе Ростов - Волгодонск около 6 часов утра 18 февраля. По предварительным данным, на 47-м километре автодороги водитель «ВАЗ-2115» выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Хендай Каунти».
- В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли. 5-летний ребенок, ехавший в «пятнадцатой», получил травмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В «Хендае Каунти» в момент аварии находились три человека, никто из них не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

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