На трассе Ростов - Волгодонск ВАЗ столкнулся с маршруткой: погибли два человека





В Ростовской области в аварии с участием маршрутки погибли два человека.



ДТП произошло на трассе Ростов - Волгодонск около 6 часов утра 18 февраля. По предварительным данным, на 47-м километре автодороги водитель «ВАЗ-2115» выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Хендай Каунти».

- В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли. 5-летний ребенок, ехавший в «пятнадцатой», получил травмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В «Хендае Каунти» в момент аварии находились три человека, никто из них не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.