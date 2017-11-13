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На трассе Ростов - Таганрог в столкновении «Лады» и УАЗа пострадал один из водителей

На трассе Ростов - Таганрог в столкновении «Лады» и УАЗа пострадал один из водителей
На 33-м километре трассы Ростов - Таганрог в столкновении «Лады Приоры» и УАЗ «Патриот» пострадал один из водителей. Авария случилась утром 15 ноября в Мясниковском районе.

По информации отдела УГИБДД по Ростовской области, 29-летний водитель «Лады Приоры» допустил столкновение с попутным отечественным внедорожником. В ДТП пострадал и был доставлен в больницу мужчина, управлявший легковушкой.

Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия.

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