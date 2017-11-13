На трассе Ростов - Таганрог в столкновении «Лады» и УАЗа пострадал один из водителей



На 33-м километре трассы Ростов - Таганрог в столкновении «Лады Приоры» и УАЗ «Патриот» пострадал один из водителей. Авария случилась утром 15 ноября в Мясниковском районе.



По информации отдела УГИБДД по Ростовской области, 29-летний водитель «Лады Приоры» допустил столкновение с попутным отечественным внедорожником. В ДТП пострадал и был доставлен в больницу мужчина, управлявший легковушкой.



Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия.