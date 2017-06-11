Авторизация

Регистрация
  • USD 56.91
  • EUR 63.77
Новости

Происшествия

0

На трассе Ростов - Таганрог в лобовом столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки

На трассе Ростов - Таганрог в лобовом столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки

На трассе Ростов - Таганрог в аварии погиб водитель. ДТП произошло около 17 часов 13 июня.

42-летний водитель КамАЗа, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем «Опель».
- В результате ДТП 39-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - По факту ДТП проводится проверка.

В Донском главке отметили, что в настоящее время на месте происшествия сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.