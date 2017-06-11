На трассе Ростов - Таганрог в лобовом столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки





На трассе Ростов - Таганрог в аварии погиб водитель. ДТП произошло около 17 часов 13 июня.



42-летний водитель КамАЗа, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем «Опель».

- В результате ДТП 39-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - По факту ДТП проводится проверка.



В Донском главке отметили, что в настоящее время на месте происшествия сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения.