На трассе Ростов - Таганрог мужчина в полицейской форме расстрелял машину: погибла женщина



На трассе Ростов - Таганрог мужчина в полицейской форме расстрелял машину: погибла женщина. Трагедия случилась вечером 11 июля. Об этом сообщает DonDay.ru. Неизвестный мужчина в полицейской форме на «Хендай Ай 40» с государственным номером А001НР61 расстрелял иномарку из огнестрельного оружия.



В тот момент в легковушке находились два человека: мужчина и женщина. Пассажирка скончалась на месте от полученных ранений. Мужчина доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию в Чалтыре. У горожанина - множественные огнестрельные ранения.



- Я проезжал мимо, когда увидел лежащего на дороге мужчину, - рассказал очевидец происшествия Виталий Ф. – В первый момент я подумал, что человека сбили, но потом увидел выходные отверстия от пуль на его теле. Сначала он был без сознания, но потом постепенно начал приходить в себя и порывался встать. Видимо, искал дочь. Пострадавшего удерживал от лишних движений мужчина в военной форме. Я позвонил в «112». Девушка-оператор ответила, что информация уже передана в «скорую» и в полицию. В это время по трассе в сторону Ростова проезжала «скорая», везла женщину в больницу. Мы остановили её, врач начала оказывать первую помощь. Спустя три минуты со стороны Чалтыря приехала другая бригада. Мужчину погрузили в машину и увезли в больницу в Чалтырь. Пострадавший до того, как его увезли, назвал на телефон одному из очевидцев имя и фамилию стрелявшего. Он его знал.



Нападавший успел «засветиться» в черте города на Таганрогской улице, о чем сообщил другой свидетель.



- Убийца заходил к нам в дом, - сообщил Максим М. - Он подъехал и попросил помыть руки. Они были в крови. На вопрос «что случилось?» ответил, что производил задержание. Нас насторожила его машина без переднего номера. Перед тем, как уехать, мужчина зачем-то выстрелил два раза в воздух. Оправдался тем, что проверяет оружие. Ещё зарядил что-то на заднем сиденье. Был очень нервным, сел в машину и уехал.



Близкие потерпевших в курсе того, что произошло. Полиция уже ищет убийцу.



По информации издания, в Ростовской области введен режим полной готовности. Объявлен план перехвата злоумышленника.

