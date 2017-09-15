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На трассе Ростов - Таганрог грузовик насмерть сбил пешехода

На трассе Ростов - Таганрог грузовик насмерть сбил пешехода

На трассе Ростов - Таганрог грузовик «ДАФ» сбил насмерть пешехода. ДТП произошло около 18 часов 16 сентября на 30-м километре автодороги.

В районе села Синявское 22-летний водитель большегруза, двигаясь в сторону Ростова, допустил наезд на мужчину, который шёл вдоль дороги.
- В результате ДТП от полученных травм прохожий скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего мужчины. На вид погибшему - 35-40 лет.

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