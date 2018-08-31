На трассе Ростов – Ставрополь в столкновении иномарки и КамАЗа погиб 47-летний мужчина



В Ростовской области в столкновении «Пежо» и КамАЗа погиб 47-летний мужчина. ДТП случилось утром 3 сентября на 22-м километре трассы Ростов – Ставрополь.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.



В результате случившегося погиб 47-летний водитель «Пежо». Его 22-летняя пассажирка с травмами была доставлена в медучреждение.