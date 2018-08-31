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На трассе Ростов – Ставрополь в столкновении иномарки и КамАЗа погиб 47-летний мужчина

На трассе Ростов – Ставрополь в столкновении иномарки и КамАЗа погиб 47-летний мужчина
В Ростовской области в столкновении «Пежо» и КамАЗа погиб 47-летний мужчина. ДТП случилось утром 3 сентября на 22-м километре трассы Ростов – Ставрополь.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

В результате случившегося погиб 47-летний водитель «Пежо». Его 22-летняя пассажирка с травмами была доставлена в медучреждение.

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