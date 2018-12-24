На трассе Ростов — Ставрополь мужчина получил контузию мозга и вскоре скончался



На трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь произошло смертельное ДТП. Авария случилась 25 декабря около 15 часов в Шпаковском районе Ставропольского края.



По дороге ехал 39-летний мужчина за рулём «Фольсквагена Туарег». В это время 59-летний житель села Верхнерусское решил перейти проезжую часть вне пешеходного перехода.



Водитель иномарки по невнимательности не справился с управлением и сбил пешехода. Пострадавший получил контузию головного мозга. В тяжёлом состоянии он был доставлен в отделение реанимации, где вскоре скончался.



Выяснилось, что водитель за последние два года более 20 раз привлекался к ответственности за превышение скорости.



- По факту случившегося проводится проверка, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД Ставропольского края.



После установления обстоятельств ДТП будет выбрана степень ответственности водителя.