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На трассе Ростов - Рогожкино в ДТП пострадали два человека

На трассе Ростов - Рогожкино в ДТП пострадали два человека
В Азовском районе в столкновении иномарки и отечественного авто пострадали водители. Авария случилась днем 4 сентября на 10-м километре трассы Ростов - Рогожкино.

- По предварительной информации, 70-летний водитель «шестерки» выехал на встречную полосу движения и врезался в «Мерседес», которым управляла 53-летняя женщина, - рассказал инспектор по пропаганде отделения ГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков. - В результате случившегося пострадали и были доставлены в медучреждение оба водителя.

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