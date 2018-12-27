На трассе Ростов - Новочеркасск произошло ДТП с участием автобуса и фуры



В Ростовской области столкнулись рейсовый автобус и фура. Авария случилась 29 декабря около 11:30 на трассе Ростов - Новочеркасск.



Автобус врезался в большегруз «Фредлайнер». В салоне общественного транспорта находились шесть пассажиров. По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД, пострадал только один. При этом одна из пассажирок говорит, что травмы получили несколько человек.



- Тут все люди в ранах, кровь везде, - рассказывает девушка. К счастью, она не пострадала, так как успела вовремя сгруппироваться. – Повезло, что никто не ехал стоя, иначе пострадавших могло быть больше.



На месте ДТП работают сотрудники полиции, все обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники ГИБДД стараются как можно быстрее убрать повреждённый транспорт.