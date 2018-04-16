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На трассе Ростов - Батайск перевернулся КамАЗ с зерном

На трассе Ростов - Батайск перевернулся КамАЗ с зерном
На дороге Ростов-на-Дону - Батайск перевернулся КамАЗ, груженный зерном. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 18 апреля. Последствия аварии очевидцы сняли на фото.

По словам свидетелей, большегруз направлялся в донскую столицу. Водитель КамАЗа пропустил легковушку и не справился с управлением, грузовик занесло. Транспортное средство перевернулось, а зерно высыпалось на дорогу.

Из-за аварии на этом участке дороге образовалась пробка. К счастью, обошлось без жертв.

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