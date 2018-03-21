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На трассе под Ростовом столкнулись три автомобиля, пострадали два человека

На трассе под Ростовом столкнулись три автомобиля, пострадали два человека
На Южном подъезде к Ростову столкнулись три иномарки. В результате ДТП пострадали два человека.

Авария произошла около 7 утра 23 марта. По предварительным данным, 37-летний водитель «Тойоты Карины» не справился с управлением и столкнулся с «Тойотой Камри». Затем «Карина» врезалась в «Тойоту РАВ-4» под управлением 51-летнего водителя.
- В результате ДТП пострадали водители автомобилей «Тойота Карина» и 43-летний мужчина, управлявший «Тойота Камри», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Пострадавшие госпитализированы.

Предположительно, столкновение иномарок произошло на большой скорости, поскольку автомобили получили серьёзные механические повреждения.

На трассе под Ростовом столкнулись три автомобиля, пострадали два человекаНа трассе под Ростовом столкнулись три автомобиля, пострадали два человекаНа трассе под Ростовом столкнулись три автомобиля, пострадали два человекаНа трассе под Ростовом столкнулись три автомобиля, пострадали два человека

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