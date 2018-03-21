На трассе под Ростовом столкнулись три автомобиля, пострадали два человека



На Южном подъезде к Ростову столкнулись три иномарки. В результате ДТП пострадали два человека.



Авария произошла около 7 утра 23 марта. По предварительным данным, 37-летний водитель «Тойоты Карины» не справился с управлением и столкнулся с «Тойотой Камри». Затем «Карина» врезалась в «Тойоту РАВ-4» под управлением 51-летнего водителя.

- В результате ДТП пострадали водители автомобилей «Тойота Карина» и 43-летний мужчина, управлявший «Тойота Камри», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Пострадавшие госпитализированы.



Предположительно, столкновение иномарок произошло на большой скорости, поскольку автомобили получили серьёзные механические повреждения.



