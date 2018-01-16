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На трассе под Ростовом произошло массовое ДТС с участием 4 машин ДПС: видео

На трассе под Ростовом произошло массовое ДТС с участием 4 машин ДПС: видео

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей ДПС.

ДТП произошло в районе поворота на посёлок Щепкин 18 января примерно в 6:30. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на 1 044-м километре автодороги столкнулись «Дэу Матиз» и «Хендай Акцент». Водители вышли из машин и стали разбираться в ситуации, не выставив на месте ДТП предупреждающий аварийный знак. Подъезжавшие на место аварии два экипажа ГИБДД, так как не было выставлено предупреждающего знака, вовремя не увидели участников происшествия. Чтобы не сбить людей, водителю служебной «Шкоды Октавии» пришлось свернуть в сторону, в результате машина ДПС въехала в «Хендай». Сотрудник за рулем второй ведомственной «Шкоды» вынужден был уйти вправо и врезался в «ГАЗель».

Около семи часов на место прибыли ещё два экипажа ГИБДД на «Фордах Фокус». Выставив ограждающие конусы, сотрудники ГИБДД оформляли протоколы. В это время мимо проезжала женщина на «Киа». Автоледи не справилась с управлением и протаранила две служебные иномарки.
- Всего участниками происшествия стали восемь автомобилей, - добавили в ГИБДД. – В результате ДТП никто не пострадал.

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