На трассе Новочеркасск - Ростов водителю-пенсионеру стало плохо за рулём, и он врезался в отбойник





На трассе Новочеркасск - Ростов водитель попал в ДТП из-за резкого ухудшения самочувствия. Пенсионеру неожиданно стало плохо за рулём, и он потерял управление.



Авария произошла 25 мая около 12:30. По предварительным данным, 64-летний житель Ростова на своем «Запорожце» возвращался домой с рыбалки. В районе щепкинской развязки ему внезапно стало плохо. Потеряв управление, «Запорожец» из правого ряда пересёк трассу и на полном ходу врезался в отбойник, разделяющий встречные потоки, сообщает DonDay Новочеркасск.



Из покорёженной машины водителя доставали прибывшие на место происшествия спасатели. Сотрудники МЧС с помощью специнструмента деблокировали мужчину и передали медикам. В результате ДТП пенсионер получил незначительные травмы. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.



