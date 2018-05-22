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На трассе Новочеркасск - Ростов водителю-пенсионеру стало плохо за рулём, и он врезался в отбойник

На трассе Новочеркасск - Ростов водителю-пенсионеру стало плохо за рулём, и он врезался в отбойник

На трассе Новочеркасск - Ростов водитель попал в ДТП из-за резкого ухудшения самочувствия. Пенсионеру неожиданно стало плохо за рулём, и он потерял управление.

Авария произошла 25 мая около 12:30. По предварительным данным, 64-летний житель Ростова на своем «Запорожце» возвращался домой с рыбалки. В районе щепкинской развязки ему внезапно стало плохо. Потеряв управление, «Запорожец» из правого ряда пересёк трассу и на полном ходу врезался в отбойник, разделяющий встречные потоки, сообщает DonDay Новочеркасск.

Из покорёженной машины водителя доставали прибывшие на место происшествия спасатели. Сотрудники МЧС с помощью специнструмента деблокировали мужчину и передали медикам. В результате ДТП пенсионер получил незначительные травмы. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

На трассе Новочеркасск - Ростов водителю-пенсионеру стало плохо за рулём, и он врезался в отбойник

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