На трассе Москва - Ростов молоковоз врезался в микроавтобус: пострадали 8 человек





В Новоусманском районе Воронежской области на трассе Москва – Ростов в аварии пострадали восемь человек.



ДТП произошло 13 марта около 20 часов на 530 километре автодороги. Как сообщают в ГУ МВД Воронежской области, молоковоз «Вольво», которым управлял 47-летний житель Орловской области, двигался в сторону Ростова. Совершая разворот, автоцистерна не уступила дорогу ехавшему в том же направлении микроавтобусу «Мерседес Спринтер».

- В результате столкновения транспортных средств пострадали восемь жителей Ростовской области: 25-летний водитель «Мерседеса» и его пассажиры - женщины в возрасте 46, 42, 40, 39, 34, 33 и 19 лет, - рассказали в полиции. - Все пострадавшие доставлены в больницу.



По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившейся аварии.