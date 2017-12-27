На трассе М-4 «Дон» житель Ростова на иномарке сбил пешехода



На трассе М-4 «Дон» житель Ростова на иномарке сбил пешехода. ДТП произошло в Бобровском районе 28 декабря ночью.



Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Воронежской области, 42-летний ростовчанин ехал на «Фольксвагене Пассат» и сбил неизвестного мужчину, когда тот перебегал через проезжую часть.



- В результате происшествия пешеход умер на месте, - отметили в ведомстве. – На вид погибшему - 40-45 лет, его личность устанавливается.