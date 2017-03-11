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На трассе М-4 «Дон» загорелась фура: видео

На трассе М-4 «Дон» загорелась фура: видео

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» загорелась фура. Возгорание произошло на участке автодороги в Каменском районе около половины восьмого утра 13 марта.

Огнём была полностью охвачена кабина большегруза, стоявшего на обочине трассы. Видео происшествия в редакцию Rostov.ru прислал читатель, ставший очевидцем происшествия.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В главном управлении МЧС Ростовской области сообщили, что пожарные не выезжали на место происшествия.

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