На трассе М-4 «Дон» загорелась фура: видео





В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» загорелась фура. Возгорание произошло на участке автодороги в Каменском районе около половины восьмого утра 13 марта.



Огнём была полностью охвачена кабина большегруза, стоявшего на обочине трассы. Видео происшествия в редакцию Rostov.ru прислал читатель, ставший очевидцем происшествия.



По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В главном управлении МЧС Ростовской области сообщили, что пожарные не выезжали на место происшествия.



