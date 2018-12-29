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На трассе М-4 «Дон» в столкновении ВАЗа и «Опеля» пострадали четыре человека

На трассе М-4 «Дон» в столкновении ВАЗа и «Опеля» пострадали четыре человека
На трассе М-4 «Дон» в столкновении иномарки и отечественного авто пострадали четыре человека. ДТП случилось 2 января в Верхнемамонском районе, на 706-м километре федеральной автодороги.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Опеля Астра» ехал со стороны Ростова-на-Дону и врезался в «ВАЗ-21074».

- В результате происшествия травмы получили и были доставлены в больницу 36-летний водитель ВАЗа, а также его пассажиры - 32-летняя женщина и 16-летняя девочка. Кроме того, пострадала 25-летняя пассажирка иномарки, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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