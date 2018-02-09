На трассе М-4 «Дон» в столкновении легковушки и дорожной машины погибли два человека



На трассе М-4 «Дон» в столкновении легковушки и дорожной машины погибли два человека. Авария произошла 10 февраля около 19.30 на 927-м километре.



По предварительной информации, двигаясь на автомобиле «Опель», водитель не справился с управлением и врезался в дорожную машину «КДМ».



- В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Еще один пострадал.



В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.