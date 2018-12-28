На трассе М-4 «Дон» в столкновении иномарки и КамАЗа погибли трое



В Ростовской области столкнулись КамАЗ и иномарка: три человека погибли, один пострадал. Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 декабря около 5 утра на 1035 километре трассы М-4 «Дон».



По предварительной информации, 38 летний мужчина, управляя «Датсун Он До» резался в попутный грузовик.



- В результате происшествия водитель и два пассажирка иномарки погибли на месте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – 19-летний пассажир из этого же авто получил травмы и был доставлен в больницу.