На трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе сгорела фура



На трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе сгорела фура.



Большегруз загорелся около семи часов утра 14 июля на 906-м километре автодороги. Очаг возгорания находился в прицепе с покрышками КамАЗа. Огонь распространился по всему грузовику. Площадь пожара составила 34 кв. м.



Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали горение примерно за 20 минут. В результате возгорания никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

- К тушению привлекались четыре спасателя и две единицы техники, - добавили в ведомстве.







Из-за загоревшейся фуры на трассе образовалась пробка. В настоящее время движение нормализовано.



