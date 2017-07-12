На трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе сгорела фура
На трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе сгорела фура.
Большегруз загорелся около семи часов утра 14 июля на 906-м километре автодороги. Очаг возгорания находился в прицепе с покрышками КамАЗа. Огонь распространился по всему грузовику. Площадь пожара составила 34 кв. м.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали горение примерно за 20 минут. В результате возгорания никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.
- К тушению привлекались четыре спасателя и две единицы техники, - добавили в ведомстве.
Из-за загоревшейся фуры на трассе образовалась пробка. В настоящее время движение нормализовано.