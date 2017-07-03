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На трассе М-4 «Дон» в массовой аварии с грузовиками пострадали три человека

На трассе М-4 «Дон» в массовой аварии с грузовиками пострадали три человека

В Красносулинском районе Ростовской области в массовом ДТП с участием трёх грузовиком пострадали три человека.

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» около трех часов ночи. По предварительным данным, 35-летний водитель «Мерседес Актрос» не рассчитал дистанцию и врезался в ехавший впереди «ГАЗ-3302». От удара грузовик отлетел на стоящий «Шевроле Авео». После столкновения, водитель «Мерседеса» не смог затормозить и, продолжив движение, врезался в грузовик «Вольво».
- В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили 35-летний водитель немецкой иномарки, 70-летний мужчина за рулем ГАЗа и 52-летняя пассажирка «Шевроле», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшие госпитализированы.

Машины – участники аварии получили механические повреждения. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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