На трассе М-4 «Дон» столкнулись восемь автомобилей



В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» вечером 11 июля произошло ДТП с участием восьми автомобилей.



На 1038 километре столкнулись «Мерседес», «Вис», «Ауди А3», «Ауди А4», «Хендай Солярис», «Фольцваген Поло», «ДАФ» и «Шевроле Лачети». По предварительным данным, 43-летний водитель грузовика «Мерседес» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ехавший впереди ВИС. Затем грузовик протаранил ещё пять машин.

- В результате ДТП пострадал 34-летний водитель автомобиля «Вис», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



По факту аварии проводится проверка. В настоящее время сотрудники ГИБДД регулируют движение и осуществляют отвод транспортных средств на данном участке трассы.



