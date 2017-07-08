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На трассе М-4 «Дон» столкнулись восемь автомобилей

На трассе М-4 «Дон» столкнулись восемь автомобилей
В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» вечером 11 июля произошло ДТП с участием восьми автомобилей.

На 1038 километре столкнулись «Мерседес», «Вис», «Ауди А3», «Ауди А4», «Хендай Солярис», «Фольцваген Поло», «ДАФ» и «Шевроле Лачети». По предварительным данным, 43-летний водитель грузовика «Мерседес» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ехавший впереди ВИС. Затем грузовик протаранил ещё пять машин.
- В результате ДТП пострадал 34-летний водитель автомобиля «Вис», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

По факту аварии проводится проверка. В настоящее время сотрудники ГИБДД регулируют движение и осуществляют отвод транспортных средств на данном участке трассы.

На трассе М-4 «Дон» столкнулись восемь автомобилейНа трассе М-4 «Дон» столкнулись восемь автомобилейНа трассе М-4 «Дон» столкнулись восемь автомобилейНа трассе М-4 «Дон» столкнулись восемь автомобилей

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