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На трассе М-4 «Дон» столкнулись «Вольво» и КамАЗ: один человек пострадал

На трассе М-4 «Дон» столкнулись «Вольво» и КамАЗ: один человек пострадал
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись «Вольво» и КамАЗ: один человек пострадал. Авария случилась в ночь с 3 на 4 октября на 912-м километре автомагистрали в Каменском районе.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 45-летний водитель иномарки не выдержал безопасный интервал движения и врезался в грузовик, которым управлял 42-летний мужчина.

От удара мужчину, находившегося за рулем «Вольво», зажало в машине. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.

- Пострадавшего деблокировали и передали медикам, - сообщили в пресс-службе ДПЧС по Ростовской области. - Водителю КамАЗа помощь не понадобилась.

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