На трассе М-4 «Дон» столкнулись «Вольво» и КамАЗ: один человек пострадал



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись «Вольво» и КамАЗ: один человек пострадал. Авария случилась в ночь с 3 на 4 октября на 912-м километре автомагистрали в Каменском районе.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 45-летний водитель иномарки не выдержал безопасный интервал движения и врезался в грузовик, которым управлял 42-летний мужчина.



От удара мужчину, находившегося за рулем «Вольво», зажало в машине. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.



- Пострадавшего деблокировали и передали медикам, - сообщили в пресс-службе ДПЧС по Ростовской области. - Водителю КамАЗа помощь не понадобилась.