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На трассе М-4 «Дон» столкнулись ВАЗ и фура: пострадали два человека

На трассе М-4 «Дон» столкнулись ВАЗ и фура: пострадали два человека
В Миллеровском районе Ростовской области столкнулись ВАЗ-2110 и фура «МАН». Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 2 ноября на 858-м километре трассы М-4 «Дон».

-По предварительной информации, 26-летний водитель «десятки» не выбрал безопасный интервал движения, не справился с управлением и врезался в попутный большегруз, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – В результате аварии пострадали и были доставлены в больницу 22-летний и 33-летний пассажиры, находившиеся в легковушке.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все детали ДТП.

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