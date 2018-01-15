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На трассе М-4 «Дон» столкнулись три фуры и легковушка

На трассе М-4 «Дон» столкнулись три фуры и легковушка
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием большегрузов и легковушки.

Автомобили столкнулись в Аксайском районе недалеко от хутора Валовый 17 января около 15 часов.

По словам очевидца происшествия ростовчанина Олега Г., водитель грузовика «Рено Магнум» не справился с управлением и врезался в стоящий на трассе контейнеровоз. Проезжающий мимо водитель грузовика «Мерседес» хотел объехать фуры, но также не справился с управлением и слетел в резерв дороги. При этом он задел автомобиль «Форд». Иномарка получила удар сзади и тоже вылетела на обочину.

Кабина «Рено Магнум» оказалась полностью смята. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

Как отметил свидетель аварии, дорога на трассе очень скользкая. Не исключено, что именно это и стало причиной массового ДТП.

На трассе М-4 «Дон» столкнулись три фуры и легковушкаНа трассе М-4 «Дон» столкнулись три фуры и легковушкаНа трассе М-4 «Дон» столкнулись три фуры и легковушкаНа трассе М-4 «Дон» столкнулись три фуры и легковушка

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