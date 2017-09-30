На трассе М-4 «Дон» столкнулись грузовик и бензовоз: дорога перекрыта



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В Октябрьском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись грузовик и бензовоз. На дорогу вылилось топливо, в связи с этим движение на трассе сейчас закрыто.



Авария произошла на 1017 километре автодороги днём 2 октября.

- Трасса М-4 «Дон» перекрыта. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В настоящее время на трассе образовался затор в обоих направлениях. Пробка растянулась на 2,5 километра. Средняя скорость движения на данном участке 10 км/ч. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.



На месте происшествия работают спасатели. От МЧС задействованы две единицы техники и шесть человек.