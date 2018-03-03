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На трассе М-4 «Дон» столкнулись автобус и легковушка: видео

На трассе М-4 «Дон» столкнулись автобус и легковушка: видео
На трассе М-4 «Дон» столкнулись автобус и легковушка. ДТП произошло на 923-м километре в Каменском районе 3 марта около 18.30.

По данным отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 52-летний водитель автобуса МАН не справился с управлением на скользком участке трассы. Пассажирский транспорт занесло, и он вылетел на обочину, где столкнулся с припаркованной «Маздой».

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в ведомстве.

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