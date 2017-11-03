На трассе М-4 «Дон» рейсовый автобус насмерть сбил пешехода

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области рейсовый автобус насмерть сбил пешехода.



ЧП произошло в Азовском районе 5 ноября около 18 часов. На 1 087-м километре автодороги водитель автобуса «Киа», двигавшегося по маршруту станица Красная - Ростов-на-Дону, допустил наезд на пешехода. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

- Пешеход скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, – его личность в настоящее время устанавливается.



По факту происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.