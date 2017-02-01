Авторизация

Регистрация
  • USD 60.31
  • EUR 65.03
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

На трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП

На трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП

Под Ростовом, недалеко от поселка Рассвет, произошла авария с участием восьми автомобилей.

Массовое ДТП случилось 1 февраля ранним утром на 1045 километре трассы М-4 «Дон».
-По предварительной информации, водитель «Опель Астра» увидел впереди автомобиль и притормозил, ехавший за ним водитель «ВАЗ-2110» не успел среагировать и врезался в «Опель», далее «паровозиком» в них по очереди стали врезаться «Тойота Камри», «Киа Рио» и «Лада Гранта», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Ехавший за ними водитель «БМВ Х-6» увидел аварию и остановился. Затем в кроссовер влетели «Ниссан» и «Фиат».

В ДТП никто не пострадал, но все автомобили получили механические повреждения. Кроме того, результатом аварии стала многокилометровая пробка на этом участке трассы М-4 «Дон».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!