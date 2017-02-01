На трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП





Под Ростовом, недалеко от поселка Рассвет, произошла авария с участием восьми автомобилей.



Массовое ДТП случилось 1 февраля ранним утром на 1045 километре трассы М-4 «Дон».

-По предварительной информации, водитель «Опель Астра» увидел впереди автомобиль и притормозил, ехавший за ним водитель «ВАЗ-2110» не успел среагировать и врезался в «Опель», далее «паровозиком» в них по очереди стали врезаться «Тойота Камри», «Киа Рио» и «Лада Гранта», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Ехавший за ними водитель «БМВ Х-6» увидел аварию и остановился. Затем в кроссовер влетели «Ниссан» и «Фиат».



В ДТП никто не пострадал, но все автомобили получили механические повреждения. Кроме того, результатом аварии стала многокилометровая пробка на этом участке трассы М-4 «Дон».