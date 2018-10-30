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На трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием грузовиков

На трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием грузовиков
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием большегрузов. На 1 006-м километре автодороги 31 октября около 15 часов столкнулись пять автомобилей.

По предварительной информации, 36-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в грузовую «ГАЗель». От удара «ГАЗель» отбросило на автобус «Хендай», который по инерции врезался в «Тойоту Камри». Иномарка в свою очередь столкнулась с грузовым «Даф».

В результате аварии 54-летнего водителя «ГАЗели» зажало в искореженной кабине. На помощь мужчине пришли сотрудники трёх отрядов Ростовской областной поисково-спасательной службы. К счастью, спасатели оказались поблизости. Они ликвидировали последствия аварии с перевернувшимся бензовозом.
- При помощи специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавший мужчина был деблокирован, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе. - Спасатели оказали водителю первую помощь и передали его медикам «скорой».

Для эвакуации перекрывшего движение грузовика привлекался эвакуатор «Чайка-Сервис». С помощью него спасатели отбуксировали аварийный транспорт с проезжей части.

На трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием грузовиковНа трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием грузовиковНа трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием грузовиковНа трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием грузовиков

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