На трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки



В Ростовской области, недалеко от Каменска-Шахтинского, на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП. Авария случилась 16 января около половины восьмого утра.



По предварительным данным, 28-летняя девушка-водитель «Дачия» не справилась с управлением и врезалась в ехавший навстречу грузовик «Мерседес-Бенц Актрос». Двигавшийся по трассе 30-летний мужчина на КамАЗе не смог избежать столкновения и также стал участником аварии.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в ДТП пострадала девушка-водитель легкового автомобиля. Ее доставили в больницу.



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

