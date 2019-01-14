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На трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки

На трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки
В Ростовской области, недалеко от Каменска-Шахтинского, на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП. Авария случилась 16 января около половины восьмого утра.

По предварительным данным, 28-летняя девушка-водитель «Дачия» не справилась с управлением и врезалась в ехавший навстречу грузовик «Мерседес-Бенц Актрос». Двигавшийся по трассе 30-летний мужчина на КамАЗе не смог избежать столкновения и также стал участником аварии.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в ДТП пострадала девушка-водитель легкового автомобиля. Ее доставили в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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