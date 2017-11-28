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На трассе М-4 «Дон» под Миллерово перевернулась фура с металлоконструкциями

На трассе М-4 «Дон» под Миллерово перевернулась фура с металлоконструкциями

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулась фура, гружённая металлоконструкциями. ДТП произошло 28 ноября недалеко от города Миллерово, на 872-м километре автодороги.

По предварительным данным, 40-летний водитель грузовика превысил безопасную скорость и не справился с управлением. В результате большегруз с прицепом занесло на скользкой трассе, после чего он опрокинулся.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.

Во время опрокидывания из прицепа грузовика выпала часть металлоконструкций, которые он перевозил.

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