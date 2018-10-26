На трассе М-4 «Дон» перевернулся бензовоз и столкнулся с «Ниссаном»



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулся бензовоз. ДТП произошло в Октябрьском районе 31 октября.



По предварительным данным, 48-летний водитель бензовоза «Мерседес» выехал на встречную полосу, не справился с управлением и перевернулся. При падении большегруз задел «Ниссан Жук», которым управлял 56-летний водитель.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



В донском управлении МЧС рассказали, что работы по перекачке топлива будут проведены после прибытия специализированной техники.

- Затем приступят к эвакуации бензовоза, - добавили в спасательном ведомстве. - Для ликвидации последствий аварии привлечены три единицы техники и семь спасателей.



На месте происшествия для недопущения возгорания дежурят две единицы техники и восемь сотрудников МЧС, а также оперативная группа пожарно-спасательной части.







Перевернувшийся бензовоз занял всю полосу движения. В результате на трассе образовалась пробка.



