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На трассе М-4 «Дон» перевернулся бензовоз и столкнулся с «Ниссаном»

На трассе М-4 «Дон» перевернулся бензовоз и столкнулся с «Ниссаном»
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулся бензовоз. ДТП произошло в Октябрьском районе 31 октября.

По предварительным данным, 48-летний водитель бензовоза «Мерседес» выехал на встречную полосу, не справился с управлением и перевернулся. При падении большегруз задел «Ниссан Жук», которым управлял 56-летний водитель.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В донском управлении МЧС рассказали, что работы по перекачке топлива будут проведены после прибытия специализированной техники.
- Затем приступят к эвакуации бензовоза, - добавили в спасательном ведомстве. - Для ликвидации последствий аварии привлечены три единицы техники и семь спасателей.

На месте происшествия для недопущения возгорания дежурят две единицы техники и восемь сотрудников МЧС, а также оперативная группа пожарно-спасательной части.



Перевернувшийся бензовоз занял всю полосу движения. В результате на трассе образовалась пробка.

На трассе М-4 «Дон» перевернулся бензовоз и столкнулся с «Ниссаном»

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