На трассе М-4 «Дон» перевернулся автобус с ростовскими туристами





На трассе М-4 «Дон» перевернулся автобус с Ростовскими туристами. Авария произошла 14 июля около 3 часов ночи в Кореновском районе Краснодарского края. Жители Дона ехали отдыхать на Черноморское побережье.



По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем. Маршрутка съехала с дороги и опрокинулась. В ДТП пострадали восемь человек. Шесть из них с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, в том числе двое детей.

- По данному факту отдел ГИБДД по Кореновскому району возбудил дело об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.