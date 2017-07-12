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На трассе М-4 «Дон» перевернулся автобус с ростовскими туристами

На трассе М-4 «Дон» перевернулся автобус с ростовскими туристами

На трассе М-4 «Дон» перевернулся автобус с Ростовскими туристами. Авария произошла 14 июля около 3 часов ночи в Кореновском районе Краснодарского края. Жители Дона ехали отдыхать на Черноморское побережье.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем. Маршрутка съехала с дороги и опрокинулась. В ДТП пострадали восемь человек. Шесть из них с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, в том числе двое детей.
- По данному факту отдел ГИБДД по Кореновскому району возбудил дело об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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