На трассе М-4 «Дон» перевернулась маршрутка Шахты - Ростов с пассажирами





В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулась маршрутка, следовавшая из города Шахты в Ростов.



ДТП произошло 1 марта около 9.30 на 1 025-м километре автодороги, неподалеку от аэропорта Платов, сообщает DonDay Шахты. По предварительным данным, 51-летний водитель «ГАЗ-32213» потерял управление и допустил опрокидывание микроавтобуса.

- Водитель и пассажиры не стали вызывать сотрудников ГИБДД и скорую помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Через два часа после происшествия две пассажирки обратились в больницу Ростова за медицинской помощью.



В лечебное учреждение обратились 35-летняя и 40-летняя женщины.