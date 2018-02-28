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На трассе М-4 «Дон» перевернулась маршрутка Шахты - Ростов с пассажирами

На трассе М-4 «Дон» перевернулась маршрутка Шахты - Ростов с пассажирами

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулась маршрутка, следовавшая из города Шахты в Ростов.

ДТП произошло 1 марта около 9.30 на 1 025-м километре автодороги, неподалеку от аэропорта Платов, сообщает DonDay Шахты. По предварительным данным, 51-летний водитель «ГАЗ-32213» потерял управление и допустил опрокидывание микроавтобуса.
- Водитель и пассажиры не стали вызывать сотрудников ГИБДД и скорую помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Через два часа после происшествия две пассажирки обратились в больницу Ростова за медицинской помощью.

В лечебное учреждение обратились 35-летняя и 40-летняя женщины.

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