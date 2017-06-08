На трассе М-4 «Дон» образовался дорожный затор из-за аварии с участием фуры и автобуса



На трассе М-4 «Дон» образовался дорожный затор из-за аварии с участием фуры и автобуса. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 10 июня на подъезде к Кущевскому району.



По словам очевидцев, водитель пассажирского транспорта не выбрал безопасную скорость движения и врезался в большегруз. Жертв удалось чудом избежать. Механические повреждения различного характера получили оба транспортных средства.



Стоит отметить, что после происшествия на этом участке дороги образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения не превышает семи километров в час.