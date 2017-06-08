Авторизация

Регистрация
  • USD 57.00
  • EUR 63.79
Новости

Происшествия

0

На трассе М-4 «Дон» образовался дорожный затор из-за аварии с участием фуры и автобуса

На трассе М-4 «Дон» образовался дорожный затор из-за аварии с участием фуры и автобуса
На трассе М-4 «Дон» образовался дорожный затор из-за аварии с участием фуры и автобуса. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 10 июня на подъезде к Кущевскому району.

По словам очевидцев, водитель пассажирского транспорта не выбрал безопасную скорость движения и врезался в большегруз. Жертв удалось чудом избежать. Механические повреждения различного характера получили оба транспортных средства.

Стоит отметить, что после происшествия на этом участке дороги образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения не превышает семи километров в час.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!