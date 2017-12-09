На трассе М-4 «Дон» иномарка врезалась в грузовик: два человека погибли, пострадал 2-летний ребёнок



В Ростовской области в ДТП погибли 30-летняя девушка и 31-летний молодой человек, пострадал двухлетний ребёнок.



Авария произошла в начале 11-го утра на 1 092-м километре автодороги в Азовском районе. По предварительным данным, 31-летний водитель «БМВ» врезался в ехавший впереди грузовик «Рено Премиум».

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, 30-летняя девушка-пассажир умерла в больнице, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Двухлетний мальчик с травмами доставлен в медучреждение.



На месте аварии сейчас работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



