Авторизация

Регистрация


  • USD 59.28
  • EUR 69.64
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе М-4 «Дон» иномарка врезалась в грузовик: два человека погибли, пострадал 2-летний ребёнок

На трассе М-4 «Дон» иномарка врезалась в грузовик: два человека погибли, пострадал 2-летний ребёнок
В Ростовской области в ДТП погибли 30-летняя девушка и 31-летний молодой человек, пострадал двухлетний ребёнок.

Авария произошла в начале 11-го утра на 1 092-м километре автодороги в Азовском районе. По предварительным данным, 31-летний водитель «БМВ» врезался в ехавший впереди грузовик «Рено Премиум».
- В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, 30-летняя девушка-пассажир умерла в больнице, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Двухлетний мальчик с травмами доставлен в медучреждение.

На месте аварии сейчас работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

На трассе М-4 «Дон» иномарка врезалась в грузовик: два человека погибли, пострадал 2-летний ребёнокНа трассе М-4 «Дон» иномарка врезалась в грузовик: два человека погибли, пострадал 2-летний ребёнокНа трассе М-4 «Дон» иномарка врезалась в грузовик: два человека погибли, пострадал 2-летний ребёнок

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.